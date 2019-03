Spal, i tifosi lasciano la curva dopo la rete annullata a Floccari dal Var

Il Var toglie la rete a Floccari, fuorigioco attivo, ma il pubblico di Ferrara non accetta la decisione dell'arbitro Pasqua che, tra l'altro, cancella la rete dell'attaccante dopo 4 minuti e mezzo. La curva prima ficia e subito dopo si svuota. Protestano, insomma, i tifosi della Spal, dopo un'altra decisione arbitrale contestata, decisa dalla Var. Accade al minuto quindici della ripresa, con la Spal che tenta la rimonta sotto 2-0 con la Sampdoria. Punizione di Kurtic, gol di Floccari. L'arbitro Pasqua convalida, ma il Var annulla per infinitesimale fuorigioco di Petagna. Il Mazza esplode perché è la terza rete consecutiva annullata alla Spal in casa attraverso il video: Bologna, Fiorentina e Samp. La curva Ovest, la parte più calda della tifoseria biancazzurra prima fischia e poi esce polemicamente dallo stadio. Nell'ultima mezzora si gioca con la curva vuota. E alla fine contestazione feroce fuori dallo stadio, sotto la tribuna vip dove ci sono anche gli spogliatoi di arbitro e giocatori. Nel mirino il settore arbitrale.

