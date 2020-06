Probabili formazioni, Genoa- Juventus: Sarri pensa alla riconferma di Bernardeschi

Ultimo aggiornamento: 08:14

Il Genoa ha bisogno di punti, impegno non facile se l'avversario è la Juventus e per giunta da affrontare senza la spinta del pubblico. Nicola non può contare su Criscito e in attacco dovrebbe puntare su Iago falque on coppia con Sanabria. Nella Juve Sarri pensa alla riconferma di BernardeschiGENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Iago Falque, Sanabria.JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.