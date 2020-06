Probabili formazioni, Genoa-Juventus: torna Schone, Rabiot verso l'esclusione

Sarri dovrebbe confermare Matuidi terzino sinistro, mentre davanti a lui Ramsey potrebbe togliere il posto a Rabiot. Higuain scalpita per una maglia. Nel Genoa torna Schone in regia dal primo minuto, Barreca confermato come vice Criscito, ancora ai box. In avanti confermato il tandem di Brescia con Iago Falque e Sanabria, resta fuori destro per un centrocampista in più



LE PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Iago Falque, Sanabria.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

