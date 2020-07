Probabili-formazioni. Lazio-Sassuolo: Inzaghi senza Patric e Correa

La Lazio deve riscattarsi dal pesante ko di Lecce, ma deve anche fare i conti con alcune defezioni. Patric, il laterale della difesa a 3, resterà ferno quattro turni per la squadra rimediata dopo il morso dato a Donati. Dovrebbe sostituirlo Bastom, anche se Luiz Felipe entrato a Lecce ha coinvinto.



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All.: R.De Zerbi.

