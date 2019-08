Premier League, City fermato dal Tottenham grazie al Var, vittorie per Liverpool e Arsenal

Gol e spettacolo all'Etihad Stadium, una giostra di emozioni e continui ribaltamenti di punteggio: finisce in parità la sfida tra i campioni del Manchester City e il Tottenham. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa (Raheem Sterling, imbeccato da Kevin de Bruyne), gli ospiti rispondono subito con Erik Lamela: imperiosa la finta con cui l'argentino si libera di Tanguy Ndombele prima di insaccare alle spalle dell'incolpevole Emerson. Il City preme sull'accelerato e ritrova subito il vantaggio prima dell'intervallo. Merito di Sergio Aguero, che trasforma al meglio il secondo assist di giornata di Kevin de Bruyne. L'inerzia della partita non cambia nella ripresa, i padroni di casa collezionano occasioni da reti, senza riuscire (colpevolmente) a tradurle in rete. Sale in cattedra Hugo Lloris che si oppone ai tentativi di Kevin De Bruyne (due volte) e Sergio Aguero, prima della rete di Lucas Moura. Appena entrato in campo, l'attaccante brasiliano salta più in alto di tutti, insaccando di testa. Addirittura furiosa la reazione del City: Lloris su supera su Raheem Sterling, e sul successivo corner è la traversa a respingere la deviazione di Bernardo Silva. Allo scadere annullato dalla Var (per fallo di mano) un gol di Gabriel Jesus.

In virtù del pareggio di Manchester, restano al comando in Premier League Arsenal e Liverpool, ancora a punteggio pieno. I Reds si impongono 2-1 a Southampton grazie a Sadio Mane e Roberto Firmino (allo scadere accorcia Danny Ings). Stesso risultato per i Gunners contro il Burnley che risolvono la partita con Di Pierre-Emerick Aubameyang

