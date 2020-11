Solskjaer sempre più in bilico. E Mauricio Pochettino è già in preallarme. In casa Manchester United si potrebbe cambiare subito. Senza aspettare la sosta per le Nazionali. In Inghilterra scrivono che l’ex tecnico del Tottenham sarebbe già stato contattato dalla dirigenza dei Red Devils: non è andata giù la sconfitta in Champions League contro il Basaksehir di ieri, con il primo gol subito a difesa completamente sguarnita criticatissimo dai media. La classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno dopo che l’Arsenal, nell’ultimo turno di Premier League, ha espugnato l’Old Trafford mandando lo United al quindicesimo posto in classifica.

SABATO C’E’ L’EVERTON

Inizialmente sembrava che Solskjaer si sarebbe giocato le ultime possibilità di rimanere sulla panchina dello United sabato, in casa dell’ Everton di Ancelotti. Una partita impegnativa che avrebbe deciso il futuro. Ma nelle ultime ore c’è stata un’accelerazione nella trattativa con l’argentino, pronto a tornare immediatamente in panchina. I contatti tra le parti continueranno anche nel pomeriggio. Ma che la situazione stesse degenerando si era capito già ieri sera, quando Solskjaer, a specifica domanda sul suo futuro, aveva preferito non rispondere continuando a parlare della prestazione difensiva della sua squadra. Quella che è costata la sconfitta contro i turchi.

SI POTREBBE ATTENDERE

In ogni caso la situazione è questa: un tecnico appeso ad un filo e un altro pronto a subentrargli. Fino al momento il Manchester United non si era mai spinto fino a questo punto, continuando a dare fiducia a Solskjaer soprattutto dopo la qualificazione in Champions League. Ma adesso le carte in tavola sono cambiate nel giro di pochissimo tempo. Si potrebbe comunque aspettare fino a sabato. Ma la sensazione è che comunque vada al Goodison Park, per il norvegese il futuro sia già scritto.

