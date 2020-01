Premier League, il Liverpool batte lo United 2-0, 23/o successo

Anche il Manchester United, squadra con cui c'è una rivalità fortissima, cade sotto i colpi del Liverpool campione del mondo e d'Europa. Nella sfida del 23/o turno di Premier League i Reds si sono imposti per 2-0, un risultato che proietta la squadra di Klopp a una distanza ancor maggiore dalle inseguitrici. Infatti, dopo 21 vittorie in 22 partite, il Liverpool è primo con 64 punti e 16 lunghezze di vantaggio sul Manchester City, che ha giocato una partita in più. Le reti della sfida di oggi ad Anfield sono state di Van Djik e Salah: l'egiziano, nei minuti di recupero, ha ricevuto l'assist dal portiere Alisson, il cui rinvio è stato agganciato da 'Momò, lasciato solo a centrocampo. La sua progressione palla al piede è stata irresistibile, così come il tiro con cui ha battuto De Gea. Poi Alisson si è fatto di corsa tutto il campo per andare ad abbracciarlo.





