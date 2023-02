Crollo del Tottenham a Leicester: 4-1 delle Foxes, ora c'è il Milan in Champions. E Conte pensa al ritorno in Italia

È tornato Conte, è sparito il Tottenham. Il 4-1 rimediato dagli Spurs sul campo del Leicester è senza appello: poteva andare anche peggio, visto che a Barnes è stata annullata una rete dal Var per un fuorigioco quasi impercettibile. Sarebbe stato il gol numero 77 dal 2014 nelle sfide tra le due squadre: la più spettacolare del pianeta Premier in termini di punteggio negli ultimi nove anni. Il Tottenham è partito bene, trovando l’1-0 al 14’ con Bentancur: l’uruguayano al 65’ dovrà uscire per un infortunio al ginocchio. Tra il 23’ e il 25’, il ribaltone del Leicester: 1-1 di Mendy – seconda rete della carriera, nel 2015 il precedente – e, a ruota, il sorpasso con Maddison. Nel recupero del primo atto, il 3-1 di Iheanacho, tra i migliori in campo. Nella ripresa, molto coast to coast, ma Foxes sempre padrone della situazione. La rete annullata a Barnes non ha scoraggiato il Leicester: il 4-1, sempre con Barnes, ha chiuso il match all’81’.

Conte, futuro in bilico

Conte si è congratulato con Rodgers al fischio finale: il nordirlandese ha abbracciato il collega italiano, informandosi sulle condizioni di salute. Il ritorno in panchina, dieci giorni dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea, non è stato fortunato per Conte: grande prova di professionalità, nonostante una convalescenza evidente. Il Tottenham tornerà in campo martedì, nella sfida di Champions del Meazza in casa del Milan. In Inghilterra, alcuni giornali assicurano che il club rossonero sarà la prossima tappa di Conte: l’addio al Tottenham viene considerato molto probabile. Ma anche la Juventus potrebbe essere l'approdo di Antonio: in fondo, anche il club bianconero è in cerca di un allenatore per la prossima stagione, dato che l'addio di Allegri è dato per certo, e il ritorno di Conte sarebbe una frustata di entusiasmo per tutto l'ambiente.