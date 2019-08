Premier League, cinquina del City al West Ham. Primi episodi Var in Inghilterra

Manchester City a valanga nell'esordio in Premier in casa del West Ham travolto 5-0. All'indomani del debutto nel torneo 2019-'20, altrettanto eclatante, del Liverpool campione d'Europa, la squadra di Pep Guardiola ha fatto perfino meglio all'Olympic Stadium contro una delle squadre che più si è rinforzata nell'ultimo mercato. È finita 5-0 grazie ai gol di Gabriel Jesùs (25'), Sterling (51',75' e 91'), Aguero (86' su rigore) . Primo episodio Var nella storia del calcio in glese avviene sul due a zero per i Citizen, l'arbitro assegna un gol a Jesus e poi lo annulla per millimetrico fuorigioco visto alla moviola. Poi, Aguero deve ripetere un calcio di rigore (sbagliato), battuto irregolarmente e modificao dal Var. Ultimo aggiornamento: 15:49





© RIPRODUZIONE RISERVATA