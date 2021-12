Premier League, Brentford-Manchester United rinviata per Covid

Rischio Covid troppo alto, Brentford-Manchester United rinviata a data da destinarsi. La notizia ufficiale del rinvio del match di Premier League in programma questa sera e valida per la 17esima giornata di Premier League era attesa. Il Manchester United aveva già chiuso ieri il centro sportivo Carrington proprio mentre la Premier annunciava che, nell'ultima settimana di test, erano emersi 42 positivi al coronavirus. Test di massa fra calciatori e staff su 3805 tampon. Un altro capitolo dunque relativo ai contagi nel mondo del calcio inglese dopo quello clamoroso del Tottenham, escluso dalla Conferenze League per non aver potuto partecipare al match contro il Rennes.

