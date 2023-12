Jack Grealish rapinato, la fidanzata Sasha Atwood «devastata e sotto choc»: rubati gioielli e orologi per oltre un milione

Sasha Attwood, la fidanzata di Jack Grealish, non si è più ripresa dalla rapina del 26 dicembre, nel corso della quale sono stati rubati un milione di sterline in gioielli e orologi. Il tutto mentre lei, insieme ad altri parenti del calciatore del Manchester City, si trovava proprio nella proprietà del compagno in Cheshire.

La rapina e il bottino

Mentre è avvenuta la rapina Grealish si trovava in campo contro l'Everton ed è stato avvisato durante il match.

Si tratta di una delle rapine più importanti degli ultimi tempi: il calciatore si era appena trasferito nella casa extralusso, e i malviventi, a cui la polizia sta dando la caccia, avevano probabilmente progettato tutto.

La modella sotto choc

Sasha, 28 anni, sarebbe rimasta sotto choc dopo aver vissuto la rapina. «È a pezzi - ha detto una fonte al Daily Mail - ha già avuto a che fare con minacce di morte e abusi online da quando sta con Jack, ma questo è molto diverso. E' terrorizzata dall'intrusione e non è più tornata a casa dalla rapina». Grealish sarebbe particolarmente arrabbiato soprattutto per l'impatto che il furto ha avuto su Sasha. «La casa dei sogni non significa nulla se lei non è felice - ha spiegato la fonte - lui vuole che la sua compagna si senta al sicuro».