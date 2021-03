Pioli contro Solskjaer dopo la partita, oggi le scuse: «Non succederà più»

Stefano Pioli chiede scusa. Il tecnico del Milan ieri sera è stato protagonista di un brutto episodio al termine della partita in cui il Manchester United ha eliminato i rossoneri dall'Europa League: «Good team un c***o, somaro. Good team tua sorella, cogl***e» è la frase rivolta dal tecnico del Milan al collega, che gli si era avvicinato complimentandosi con un «you're a good team» («siete una bella squadra»).

La risposta stizzita di Pioli non è sfuggita a microfoni e telecamere a bordocampo, così oggi l'allenatore si è scusato: «Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente». Il momento di nervosismo avuto da Pioli sarebbe legato al comportamento dell'assistente del tecnico norvegese, che ha trattenuto più volte il pallone sul fallo laterale facendo perdere tempo prezioso.

