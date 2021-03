Van Basten: «Il Napoli ha rubato lo scudetto nel 1990, incredibili gli scandali arbitrali»

Marco Van Basten attacca il Napoli. L'accusa è per lo scudetto del 1990, vinto dal club azzurro, secondo l'ex attaccante del Milan perché l'Italia avrebbe voluto due squadre in Coppa dei Campioni: «Prima solo una squadra si qualificava, ma la regola cambiò e poteva qualificarsi anche la vincitrice del campionato - ha detto in una lunga intervista ad "As" in Spagna -. Noi vincemmo la Coppa l'anno precedente, quindi in Italia fecero di tutto per far vincere lo scudetto al Napoli per portare due squadre nella massima competizione.

Furono incredibili gli scandali arbitrali a favore del Napoli contro Milan, Inter e Verona. La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l'Atalanta per l'episodio della monetina su Alemao è stata tremenda. Hanno vinto quella partita decisiva negli uffici».

