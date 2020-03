Perisic, il Bayern non cambia idea: lo riscatta solo con lo sconto

Prima dell’emergenza coronavirus, il Bayern aveva iniziato a dialogare con l’Inter del riscatto di Perisic. Il ritorno dell’esterno offensivo croato in Germania è stato positivo ed era emersa la volontà condivisa di trasformare il diritto di riscatto in acquisto definitivo. A distanza di settimane, le intenzioni non sono cambiate ma i tedeschi cercheranno di ottenere un importante sconto per arrivare a dama. I 5 milioni per il prestito sono stati già versati. Ora ne mancherebbero circa 20: una cifra destinata a scendere considerando gli ottimi rapporti tra le parti e la possibilità di coinvolgere nell'affare anche Tolisso. Il centrocampista francese, seguito in passato da Napoli e Juve, è ai margini della squadra di Flick e in cerca di una nuova sistemazione.

