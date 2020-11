MIRANTE 4 Posizionato male, è sorpreso oltre a partire in ritardo sulla parabola dell'1-0 di Insigne. Bravo quando si oppone a Mertens, si ripete nella ripresa su Lozano. Tuttavia anche il tiro del 2-0 di Ruiz non sembra irresistibile ma ha l'attenuante che la palla passa sotto le gambe di Jesus. Non ha scusanti invece sul 3-0: goffa respinta su Elmas che favorisce il tap-in di Mertens.

IBANEZ 4,5 A valanga su Mertens, rimedia un giallo. A destra sembra disciplinarsi ma va a fondo nel finale.

CRISTANTE 5,5 Non è un centrale ma chiude bene su Mertens in almeno un paio di occasioni. Ha anche la palla del pari che gira alto. Probabilmente del trio è quello con meno colpe.

MANCINI 6 Recuperato in extremis, si tocca l'adduttore dopo 27 minuti. Bravo a chiudere su Lozano, si arrende prima dell'intervallo.

KARSDORP 4,5 Preoccupato da Insigne, che quando può lo salta sistematicamente, in avanti si vede poco.

PELLEGRINI 5 Quando Zielinski gioca dal suo lato, è lui a doversene occupare. La Roma soffre, Lorenzo fa fatica anche perché non aiutato dai compagni. Con Villar alza il raggio d'azione ma incide poco.

VERETOUT 5 A volte finisce a uomo su Ruiz. Fatica ad arginare la mediana azzurra. Anche lui è costretto a arrendersi per una noia muscolare.

SPINAZZOLA 5 Per una volta più terzino che ala. Lozano è un brutto cliente. Dopo un buon avvio, il messicano gli prende le misure e il nazionale azzurro va in tilt.

MKHITARYAN 4,5 Stranamente fuori dal gioco. Nella ripresa centra Demme in un contropiede quattro contro tre.

PEDRO 4,5 Dopo 3 minuti controlla e calcia con il destro dal limite, ma il pallone finisce alto. Un paio di errori inconsueti nel controllo per un giocatore della sua classe.

DZEKO 4,5 Dopo uno stop di 17 giorni, i 26 minuti con il Cluj non bastano per ritrovare la forma. Gira a vuoto.

JESUS 5 Entra a freddo e subito deve rincorrere Lozano. Non si scompone su un paio di accelerazioni di Mertens ma sul raddoppio di Ruiz allarga le gambe.

VILLAR 5,5 Fonseca lo preferisce a Diawara, qualcosa in più a livello di costruzione si vede. Molto poco in verità.

PEREZ 5,5 Ha la palla buona per il 2-1 ma trova il corpo di Mario Rui

MAYORAL NG

FONSECA 5 Non trova rimedi al pressing della squadra di Gattuso e la Roma per 45 minuti rinuncia a giocare. Non fortunato con i ko di Mancini e Veretout ma anche nella ripresa Meret non fa un parata. Ancora una volta stecca con le big.

DI BELLO 6 In avvio fischia un fuorigioco dubbio a Mkhitaryan, poi la gara scorre via senza patemi.

Stefano Carina

Ultimo aggiornamento: 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA