Roma-Inter, le pagelle.

ROMA

Ibanez con personalità, Dzeko a disposizione di tutti. Peres bene per un tempo. Spinazzola a due facce.

PAU LOPEZ 5

Non reattivo sul colpo di testa di de Vrij: il tuffo è in ritardo. Insicuro con i piedi.

MANCINI 6

Ha il compito più difficile, frenare la vena ritrovata di Sanchez, che lo punta e gli arriva addosso a duecento all’ora. Va a intermittenza, ma concede pochissimo. Esente da colpe.

IBANEZ 7

Qualche ottima chiusura dentro l’area, mostra personalità negli anticipi e soprattutto quando deve ripartire con la palla al piede. Tosto.

KOLAROV 5,5

Un po’ goffo nella marcatura aerea di de Vrij. Si riprende, poi.

BRUNO PERES 6,5

Concentrato, propositivo, la Roma affonda spesso con lui e Young tante volte va in difficoltà. Inevitabile che poi, Sanchez trovi la corsia libera per andare a mettere in difficoltà Mancini.

DIAWARA 6

Qualche buon anticipo, bravo nel rubare palla e verticalizzare. Sa tenere il pallone, esce con i crampi dopo aver dato tutto.

VERETOUT 6

Cerca di dar fastidio ai portatori palla dell’Inter, il faccia a faccia con Gagliardini è muscolare e non lo soffre, nella ripresa rischia di andare in gol con un inserimento su palla telecomandata di Dzeko. Rinnoviamo la domanda: ma perché non gli fanno tirare le punizioni?

SPINAZZOLA 5

Corre molto e sbaglia per frenesia, specie nell’ultima scelta. Non nel momento clou, quando ben servito da Dzeko in area deve mettere dentro il pallone: e lo fa. E’ il marcatore numero 15 in campionato. Il fallo da rigore su Moses è comico oltreché suicida. Errore che pesa, la Roma perde due punti.

PELLEGRINI 6

Fa molto movimento e questo denota una crescita fisica, l’ultima idea è ancora un po’ appannata. Passi avanti, comunque.

MKHITARYAN 7,5

Guizza, si batte, scatta in avanti, calcia in porta. Fa tante cose, è una presenza confortante. E decisivo: il gol che “ruba” a Dzeko ricorda molto quello che Voeller sfilò a Rizzitelli in un Roma-Brondby del ‘91, coppa Uefa.

DZEKO 7

Sta isolato, aspettando l’occasione giusta da creare o da finalizzare. Trova la via dell’assist per Spinazzola e mette lo zampino sulla rete di Mkhitaryan. Sempre acceso.

CRISTANTE 6

Ordinato, tiene alta l’attenzione là dietro.

SMALLING 6

Si ripiazza là in mezzo. Un rientro importante.

PEROTTI NG

Una decina di minuti a tenere palla.

PEREZ NG

Cerca qualche fulminante ripartenza.

FONSECA 6,5

La squadra comincia ad avere una logica con questo nuovo modulo, che sembra stia entrando nella testa dei giocatori. Ma c’è molto da fare, specie in difesa.

DI BELLO 5

Non vede bene il falletto di Kolarov nell’azione dell1-1.

INTER

HANDANOVIC 5.5

Commette qualche imprecisione, come l’uscita a vuoto in avvio sugli sviluppi del corner battuto da Pellegrini.

SKRINIAR 5

Spinazzola e Mkhitaryan affondano spesso dalla sua parte. Infatti da lì arriva il gol del pareggio della Roma poco prima dell’intervallo.

DE VRIJ 6

Sarà l’aria dell’Olimpico, sarà l’aria del suo derby personale (visto il suo trascorso nella Lazio), ma sta di fatto che l’olandese firma il vantaggio nerazzurro

BASTONI 5

Bruno Peres quando accelera lo manda in tilt. Pasticcia anche lui in area in occasione del raddoppio della Roma firmato da Mkhitaryan.

CANDREVA 5

Ci aveva abituato bene nelle partite precedenti. Timide apparizioni dalle parti di Kolarov e in affanno su Spinazzola. BARELLA 5.5

I suoi polmoni e la sua grinta servono sempre nel centrocampo nerazzurro. A tratti, però, fin troppo impetuoso.

GAGLIARDINI 6

Gioca un buon primo tempo dando una mano in mezzo all’Inter, quando bisogna contrastare Veretout e Diawara.

YOUNG 5

Alterna spesso buone prestazioni a gare negative. Anche lui soffre le avanzate di Bruno Peres. BROZOVIC 5.5

Ha il ruolo delicato di andare di avanzare quando l’Inter va in pressing. Sullo 0-1 ha una palla interessante in area, ma colpisce debole.

SANCHEZ 6

La Roma non lo lascia libero, ma dal suo calcio d’angolo arriva il gol di testa di de Vrij.

LAUTARO MARTINEZ 5.5

Spunti interessanti quando va recuperare palla a metà campo, ma manca il suo graffio in attacco. BIRAGHI 5.5

Non dà molti spunti alle manovre offensive dei nerazzurri.

LUKAKU 6.5

Si rivede dopo due partite e firma il gol numero 21 in campionato su rigore, regalando il pari all’Inter. MOSES 6

Si procura il rigore che vale poi il pareggio dei nerazzurri.

ERIKSEN 5.5

Avrebbe il compito di rifornire il tandem dell’Inter, ma il danese non riesce a imporsi.

CONTE 5.5

Questa per lui era la prima delle cinque finali da vincere per asfissiare la Juventus

