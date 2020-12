Le pagelle della Roma, che ha perso in casa del Cska di Sofia.

BOER 5,5

Va giù troppo lentamente sul tiro di Rodrigues. Esce bene con i piedi anticipando Sowe (15').

KUMBULLA 5

Non è al meglio della condizione e si vede in occasione dell'1-0 quando sbaglia su Sankharè.

FAZIO 4

Regalo in anticipo di Natale per Sowe che ringrazia segnando il 3-1.

JESUS 5

Anche lui fatica sulle discese di Yomov.

PERES 5,5

Sbaglia due volte sul primo vantaggio bulgaro. Partecipa all'azione del provvisorio pari.

DIAWARA 4,5

Erroraccio in avvio che poi replica sul 2-1, quando si fa togliere il pallone da Geferson che dà il via alla rete di Sowe.

MILANESE 7

Il ragazzino ci ha preso gusto. Dopo l'assist a Pedro contro il Cluj, ora arriva anche il primo gol. Esecuzione bellissima: di destro in controbalzo.

BAMBA 5,5

Fuori ruolo, fatica su Yomov.

PEDRO 5,5

Va al piccolo trotto, non accorcia sulla palla persa da Diawara (2-1).

PEREZ 5

Egoista in avvio e dopo il 2-1 quando con Pedro libero sul secondo palo, preferisce tirare.

MAYORAL 6

Il gol è di Milanese, ma la costruzione parte dallo spagnolo, bravo ad aprire su Peres e poi a ricevere dal brasiliano e servire l'assist. Spreca nella ripresa il 2-2.

SMALLING 6

Non giocava dall'8 novembre. Minuti importanti in vista di Bologna.

VILLAR 6 Prova a mettere ordine.

KARSDORP 6 Un paio di buoni cross.

TRIPI NG

FONSECA NG In quella che è poco più di un'amichevole, non è giudicabile. Regala spazio a chi ha giocato meno e a qualche giovane. La squadra non può non risentirne.

Stefano Carina

Ultimo aggiornamento: 21:21

