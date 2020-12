Cska Sofia-Roma live 18:55: Milanese e Bamba dal 1'. In porta c'è Boer

L'ultima giornata del Girone A di Europa League porta la Roma in trasferta a Sofia contro il Cska, l'unica squadra del gruppo ad aver resistito ai giallorossi. Ampio turnover per Fonseca che avendo giù ottenuto la qualificazione ai sedicesimi può permettersi diversi esperimenti. Esordio dal primo minuto per i giovani Milanese e Bamba (al posto di Calafiori, colpito da una gastroenterite) e il portiere Boer.

CSKA SOFIA: Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Rodrigues; Sowe, Sankhare.

All.: B. Akrapovic.

ROMA: Boer; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Pedro, Perez: Mayoral

All.: P. Fonseca.

