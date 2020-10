© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 6Una gara tranquilla. Smanaccia il tentativo di autogol di Calabria e devia in angolo il tiro di Verde.CALABRIA 6.5È un po’ l’incubo di Gyasi. Senza patemi in fase difensiva.KJAER 6.5A inizio ripresa è bravo quando anticipa Piccoli di testa.GABBIA 6A vuoto i suoi tentativi in attacco.THEO HERNANDEZ 6.5Sembra soffrire Verde, ma quando si sgancia in attacco è il solito motorino. Suo il gol del raddoppio.KRUNIC 5.5Pochi guizzi per lui.TONALI 5.5Perde qualche pallone in mezzo al campo.SAELEMAEKERS 6.5Qualche spunto interessante. Insidioso con i suoi cross.BRAHIM DIAZ 6Corre molto, ma a volte è poco preciso.RAFAEL LEAO 7.5Da esterno non gioca bene, perdendo ogni duello con Sala. Da centravanti firma una doppietta.COLOMBO 5.5Qualche difficoltà di troppo. Erlic non lo fa respirare.CALHANOGLU 7.5In campo nella ripresa per dare una svolta al match del Milan. È il solito Calhanoglu: suo l’assist su punizione a Rafael Leao.KESSIE 6In campo per frenare le idee dello Spezia.BENNACER 6Fa sentire la sua qualità in mezzo al campo.PIOLI 7Molto turnover dopo la sfida infinita contro il Rio Ave. Aggancia l’Atalanta al primo posto.RAFAEL 6È attento sulle conclusioni del Milan.SALA 6Un buon primo tempo, cala con il passare dei minuti.ERLIC 5.5Una buona gara fino al gol del Milan.CHABOT 5Complice anche lui della disattenzione difensiva sul vantaggio rossonero.MARCHIZZA 5Calabria e Saelemaekers non lo soffrono quasi mai.POBEGA 6In prestito dal Milan, cerca di lasciare il segno.RICCI 5.5Va in difficoltà ed è condizionato pure dal giallo.MAGGIORE 5Kessie lo sovrasta in occasione del terzo gol.VERDE 6.5Buona visione di gioco. Impegna Donnarumma poco prima dell’intervallo.GALABINOV 6Lotta, ma intorno alla mezz’ora si deve arrendere. Scatto, si tocca la gamba destra ed esce.GYASI 5Sbaglia un po’ troppo.PICCOLI 5.5Pochi palloni giocabili, non è pericoloso.ACAMPORA 6Entra bene e si fa sentire sui portatori di palla del Milan.AGUDELO 5Impegna Donnarumma con una bella conclusione, ma è lui a farsi anticipare da Theo Hernandez sul gol.ITALIANO 5.5Perde subito Galabinov e per lo Spezia si fa dura.