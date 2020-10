Cuore Lazio. In emergenza, con un infortunio dietro l’altro, i biancocelesti riescono comunque a strappare un pari. Giocano male nel primo tempo, nel secondo ci mettono il coraggio che serviva.

PAGELLE LAZIO

STRAKOSHA 5,5

È incerto il tuffo sulla rete di Lautaro, si salva sul piattone di Lukaku sull’esterno e poi sul palo di Brozovic. Goffo.

PATRIC 6

Legge bene le chiusure, anche se Lautaro è un cliente molto difficile. Gli coprono le linee di passaggio in verticale. Fa espellere Sensi nel finale. Smaliziato.

ACERBI 6,5

Recupera da ultimo uomo su Lautaro. Poi accorcia male sul gol dell’argentino. Suo il cross-assist per il gol di Milinkovic. Decisivo.

RADU 6

Esagera nelle uscite palla al piede. Dopo 14’ allunga la gamba e chiede il cambio per il solito problema al flessore. Stoico.

LAZZARI 6

Mette subito il turbo, ma sbaglia troppo spesso l’ultimo passaggio. Quando lo azzecca, Correa spedisce la palla alle stelle di testa. Fumoso.

MILINKOVIC 6,5

Sembra svogliato, forse il peggiore in campo. Basta però un flash per dimostrare il suo talento. Vola in cielo in terzo tempo e trova il pareggio. Gigante.

LEIVA 6

Aiuta sempre la Lazio davanti alla difesa. Gioca basso, ma Barella gli complica la vita in regia. Contenuto.

LUIS ALBERTO 6

Sbatte un tempo su Vidal. Nel secondo però si libera e ingaggia un vero duello con Handanovic e la porta nerazzurra. Impreciso.

MARUSIC 5

Esce dal campo senza aver fatto nulla. Pensa solo a contenere Hakimi e non scende in attacco mezza volta. Limitato.

CORREA 5

Salta male sull’assist di Lazzari e spedisce di testa alle stelle. Non dribbla, copre male e non è utile nelle sponde. Inconsistente.

IMMOBILE 4,5

Corre a vuoto e tira (alto) solo una volta. Si fa espellere per una manata su Vidal, che gli costerà la prossima partita. Ingenuo.

BASTOS 5,5

Ci mette il fisico e riesce ad avere la meglio su Lukaku. Sin quando non s’infortuna rincorrendolo. Sfortunato.

FARES 5,5

Viene catapultato sulla fascia senza nessuna preparazione. Sbaglia di continuo, non prende mai Hakimi. Spaesato.

PAROLO 6,5

Si sacrifica in difesa nel secondo tempo, è quasi perfetto al centro. E prova persino a segnare di testa in attacco. Jolly.

AKPA AKPRO NG

ESCALANTE NG

INZAGHI 6

S’inventa un pareggio senza avere un’intera squadra a disposizione. È merito delle sue urla, se la Lazio decide di non mollare. Psicologo.

GUIDA 5

È troppo severo con Immobile e Sensi per le manate, anche se il regolamento lo prevede.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 5,5

Inizia bene respingendo in angolo la conclusione di Luis Alberto, ma sul gol di Milinkovic deve dividersi le colpe con Perisic.

SKRINIAR 6

Gioca ancora titolare e si fa sentire da Immobile.

DE VRIJ 6,5

Quando affronta la sua ex squadra, mostra sempre grande autorevolezza. Elegante, preciso.

BASTONI 6

Commette qualche sbavatura di troppo, ma salva sul destro di Luis Alberto.

HAKIMI 6,5

Molto probabilmente è lui il miglior acquisto della serie A. Con le sue falcate buca la difesa avversaria.

BARELLA 5,5

I suoi inserimenti offensivi sono sempre fastidiosi per la squadra di Simone Inzaghi, ma in mediana perde qualche duello.

VIDAL 6,5

Un mastino in mezzo al campo. Ruba il tempo agli avversari, intercetta tutti i palloni.

GAGLIARDINI 5,5

Un passo indietro rispetto all’ultima prestazione. Soffre molto in mezzo al campo.

PERISIC 5

Lazzari è imprendibile. Il croato non ne becca mai una e si fa sovrastare da Milinkovic in occasione del pareggio dei biancocelesti.

LUKAKU 5

Sbatte contro Radu prima e Bastos poi. Mette in campo tutta la sua fisicità. Al tiro si fa vedere soltanto una volta, a inizio ripresa.

LAUTARO MARTINEZ 7

Terzo gol nelle tre partite di serie A. Dopo Fiorentina e Benevento, colpisce anche all’Olimpico contro la Lazio.

SENSI 4,5

Ingenuo con Patric. Costringe l’Inter a chiudere in 10, dopo che era in superiorità numerica.

YOUNG 6

Meglio di Perisic, ma non era difficile. Si limita a controllare le cavalcate di Lazzari.

BROZOVIC 6

Giusto in tempo per tornare a fare coppia con Barella e a sfiorare il gol della vittoria con un tiro che viene deviato sul palo.

SANCHEZ 6

Cerca di dare il suo contributo con la sua solita vivacità offensiva.

D’AMBROSIO 6

Entra al posto di Skriniar ed è attento.

CONTE 5,5

L’Inter frena nel primo vero scontro stagionale. Alla sosta avrà il derby contro il Milan, un appuntamento che non può perdere.



