REINA 6,5

Sul primo corner salva subito la Lazio prima con l’istinto sulla testata di Lapadula e poi col piedone su Glik. Bravo a deviare un tiro velenoso di Caprari. Non può nulla su Schiattarella, ma forse poteva prima in uscita alta. Sicurezza.

LUIZ FELIPE 5

E’ propositivo, dopo pochi minuti arriva al tiro murato. Sbaglia però in uscita qualche passaggio di troppo e Caprari lo fulmina ad ogni scatto. Traballante.

HOEDT 5,5

Si fa spesso beffare alle spalle, prende male sui duelli aerei le distanze. Si conferma perfetto quando chiude in tackle. Impreciso.

RADU 5

Si perde completamente Lapadula sotto porta e viene graziato due volte. Sul tiro-gol di Schiattarella si gira di spalle. Sale in ritardo su un fuorigioco e rischia un altro retropassaggio sbagliato. Spaesato.

LAZZARI 5,5

Si butta troppo per terra ed è mogio nei ripiegamenti in difesa. Qualche spunto in più nella ripresa, ma sbaglia sempre l’ultima scelta. Leggero.

MILINKOVIC 6,5

Stavolta è giocoliere al punto giusto. Aperture utili, tocchi di tacco al bacio e il cross per il gol di Ciro. Si divora il gol di testa quasi a fine incontro. Decisivo.

ESCALANTE 6

Aggredisce e gioca semplice. Si propone, in pressing è utile, sventa in tackle un contropiede. Nella ripresa perde tutto il carburante. Redivivo.

LUIS ALBERTO 6

Torna a giocare sul velluto. Dà un filtrante a Correa non sfruttato. Colpisce il palo con un colpo da biliardo, poi diventa lezioso. Bentornato.

MARUSIC 5,5

E’ in ritardo in ripiegamento su Caprari. Mette una bella palla sulla testa d’Immobile. Volenteroso.

CORREA 5,5

Cerca d’aprire con i dribbling la difesa, con lanci e sponde il gioco, ma non ha il guizzo giusto. Generoso.

IMMOBILE 7

E’ a pezzi e si gestisce. Al primo tiro però colpisce: chiama il pallone, anticipa al volo il difensore e Montipò rimane inerme. Cerca il bis di testa e poi diventa assistman. Magico.

PATRIC 6,5

Entra e chiude bene prima su Improta in un contropiede e poi di testa a centro area. Prezioso.

PEREIRA 6

Pochi minuti e mette con un lancio Milinkovic davanti alla porta e ci prova dalla distanza. Frizzante.

CAICEDO n.g.

CATALDI n.g.

INZAGHI 5,5

Annichilisce Pippo con un possesso prolungato e lo punisce al momento giusto. Poi però ecco il solito errore dietro. Testardo.

PAIRETTO 4,5

Ha vita facile e lascia correre. Estrae un giallo a Luiz Felipe discutibile e poi si perde più di qualche fallo evidente. Non vede una mano in area e un rigore. Insicuro.

