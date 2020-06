Lazio, Milinkovic: «Simao arrabbiati, ma non molliamo. Testa alla Fiorentina»

«Siamo molto incazzati, veramente tanto. Ma non molliamo, testa già a sabato». Sergej Milinkovic vuole dimenticare subito la sconfitta con l’Atalanta e proiettarsi alla sfida con la Fiorentina, prossimo avversario della Lazio in campionato. La trasferta di Bergamo di ieri sera ha lasciato l’amaro in bocca al “Sergente”, autore di un gol capolavoro per il momentaneo 2-0, prima della rimonta nerazzurra. A centrocampo ha dettato legge, lottato su ogni pallone e non si fermato anche quando è stato toccato duro al volto. In un contrasto con Toloi ha avuto la peggio, rimediando un taglio all’altezza dello zigomo destro. É stato necessario l’intervento dei medici che lo hanno curato come fosse un pugile. Rientrato a Roma ha espresso su Instagram tutto il suo malcontento. Un post carico di motivazioni e voglia di riprendere la marcia interrotta verso un sogno chiamato scudetto.

