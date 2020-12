REINA 5,5

Respinge male il tiro di Lang, Vormer ne approfitta. Non può nulla su Vanaken di testa. Nel recupero su De Ketelaere lo salva la traversa. Fortunato.

LUIZ FELIPE 5,5

In più di una ripartenza belga sventa il pericolo sull’esterno. Nella ripresa però si dimentica Vanaken al centro sul raddoppio e fa un fallo dietro l’altro. Traballante.

HOEDT 6

Anticipa sempre l’avversario diretto di testa, ma sbaglia talvolta quando imposta. Provvidenziale a centro area, esce a inizio ripresa. Conferma.

ACERBI 6,5

Gioca in costante pressione offensiva. Cerca il gol a un passo dalla porta, ma viene murato sulla linea. Poi torna a centro area. Sicurezza.

LAZZARI 6,5

Scende in profondità per cercare il cross, ma spesso si ritrova solo. Riesce però a far espellere Sobol. Trenino.

MILINKOVIC 7,5

E’ elegante e fondamentale in mezzo agli avversari. I suoi lanci o filtranti diventano sempre occasioni. Si sacrifica nella ripresa. Gigante.

LEIVA 6,5

Smista a destra e a sinistra con precisione, ringhia e scippa il pallone. Cala nella ripresa, ma appena esce crolla la mediana. Padrone.

LUIS ALBERTO 6,5

S’accende e si spegne. Calcia un bel diagonale da cui scaturisce la prima rete. Intermittente.

MARUSIC 6,5

Tiene in gioco Vormer sul gol del pareggio. Quando ci mette il fisico, diventa un muro. Buono anche il tempo d’inserimento, colpisce un palo. Presente.

CORREA 7

Con un velo strepitoso, smarca Luis Alberto che calcia e il Tucu traduce in gol la sua respinta. Sfiora più volte la doppietta, ma pecca di cinismo. Pimpante.

IMMOBILE 7

Pressa, si muove tanto. Si conquista il rigore e col piattone spiazza Mignolet dal dischetto. Si divora però il match point nel secondo tempo. Stanco.

RADU 6

Esordisce in Champions, ci mette esperienza, puntualità in ogni intervento e fisico. Ci prova di testa in attacco. Senatore.

ESCALANTE 5,5

Prende male le misure in regia, non entra in partita e regala contropiedi con passaggi sbagliati in orizzontale. Pericoloso.

AKPA AKPRO 6

Prova a dare dinamismo, ma fa troppo poco. Inesperto.

CAICEDO 6

Si trascina tutto il Bruges, ma nessuno riceve la sua palla all’indietro. Solo.

PEREIRA n.g.

INZAGHI 6

Manda in campo una Lazio coraggiosa e propositiva. Poi però si tradisce nella ripresa, ha paura in superiorità numerica e coi cambi stavolta rischia la frittata. Salvato.

CAKIR 5,5

Concede giustamente il rigore sul fallo da dietro di Mata su Immobile. Grazia inizialmente Sobol sulla seconda ammonizione. Timoroso.





