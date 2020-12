Pagelle Juventus-Atalanta



Szczesny 7: Parata che vale un gol su Zapata nel primo tempo, sul gol di Freuler forse poteva fare meglio, nel finale si scatta volando su Romero

Cuadrado 5: Cicca i primi due palloni toccati, qualche cross ma perde il duello con Gosens

de Ligt: Zapata gli rimbalza addosso, gioca d’anticipo e fisicamente non lo soffre, il migliore là dietro

Bonucci 5 Galleggia finché incrocia Zapata, che lo brucia e sfiora il pareggio. Male anche sul gol di Freuler

Danilo 5,5 Impreciso e quasi sempre in affanno

McKennie 7 Il suo break nel primo tempo innesca l’occasione clamorosa sbagliata da Morata, il più vivace di un centrocampo troppo piatto

Bentancur 6: Parte bene, verticalizza alla grande per Morata, poi si perde nella partita e si appiattisce

Arthur 6 Esce alla mezza’ora per una botta alla coscia di Romero

Chiesa 7,5 Un tracciante da fuori porta la Juve in vantaggio dopo mezzo’ora, si procura il rigore sbagliato da Ronaldo

Morata 4,5 Un buon assist a Ronaldo, poi si divora due gol fatti e sbaglia tantissimo

Ronaldo 4: La peggior prestazione in bianconero, sbaglia un rigore, un altro gol fatto e molti palloni che si solito gioca a occhi chiusi

(Rabiot 5 Scivola e ha sulla coscienza il gol di Freuler)

(Alex Sandro 6)

(39’ st Dybala ng)

Pirlo 5,5 Il sesto pareggio in campionato non aiuta la classifica con 8 punti di ritardo su Sarri l’anno scorso





Gollini 8: Mostruoso. Due parate incredibili su Morata, blocca il rigore a Ronaldo. Che serata

Djmsiti 6,5: Attento, sbaglia poco, e ci mette carattere

Romero 6,5 Una sbavatura in avvio, ruvido ma efficace, nel finale ha sulla testa il pallone della vittoria ma Szczesny vola e si supera

Palomino 6: Regge l’urto, si vede poco ma c’è sempre

Hateboer 6: Prestazione solida e onesta, “macchiata” dal contatto che costa il rigore

De Roon 6,5: Uomo ovunque, e grande intensità

Freuler 7: Lucidissimo, anche a trovare la sassata del pareggio dal limite dell’area

Gosens 6: Vince sul duello con Cuadrado, ma a volte non va fino in fondo

Pessina 6: Qualche errore di misura, ma sempre nel vivo dell’azione

Malinovskyi 7: Si prende responsabilità e regala giocate di alto livello

Zapata 6: Si crea una grande occasione, neutralizzata da un miracolo si Szczesny

(Gomez 6,5 Entra nell’azione del pareggio)

(26’ st Miranchuk 6)

(26’ st Muriel ng)

Gasperini 6: All’altezza della Juve con un rimpianto. Nel finale, osando di più, avrebbe anche potuto vincere.



