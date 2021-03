25 Marzo 2021

di Alessandro Angeloni

(Lettura 2 minuti)







Pagelle Italia

DONNARUMMA 6

Ha “rischiato” l’NG, poi per un pasticciaccio con Locatelli deve indossare i guanti e intervenire.

FLORENZI 7,5

Piede caldo, da subito: lancia in porta Immobile dopo dieci minuti, poi manda in gol Berardi con una palla al millimetro. Tante corse in avanti e poche apprensioni. Presente, bravo.

BONUCCI 6

Centesima presenza, ottavo in classifica. Una vita in Nazionale, sempre sul pezzo. Gestisce in surplace. Tosto quando è il caso, specie nella ripresa. Leader.