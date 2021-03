Pellegrini felice: «C'è mister De Rossi. La Roma? Un pensiero fisso»

Le parole di Lorenzo Pellegrini dopo la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Lorenzo ha un pensiero fisso: la Roma. «Dalla Roma non si stacca mai. E’ sempre un pensiero fisso. E’ normale che ci sono delle partite importanti per noi. Dobbiamo fare meglio in campionato per cercare di avvicinarci al quarto posto, obiettivo fissato. E abbiamo anche l’Europa League che può darci soddisfazioni. Ritrovare De Rossi è una cosa bella. Ci stiamo scherzando tanto. Lo chiamo mister. Sono abituato ad averlo a fianco a me a centrocampo. Ora fa l’allenatore. E’ una persona eccezionale, un professionista e sono sicuro che dimostrerà tanto da allenatore. E’ una persona eccezionale e un intenditore di calcio

