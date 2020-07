Ultimo aggiornamento: 22:01

Brescia-Roma, le. Fonseca supera il test, per Lopez è notte fonda e la B si avvicina sempre di più.MIRANTE 6,5Rieccolo. Ma stavolta si riposa, o quasi, per gran parte del match. Solo nel finale, sullo 0-3, dà segnali di vita: si occupa, e bene, di Torregrossa. Sempre affidabile.MANCINI 6Controlla la situazione, con qualche escursione offensiva. Nessun pericolo all’attivo, nessuna sbavatura pericolosa.IBANEZ 6Il ragazzino è intraprendente, ha personalità, rischia di suo, non ha paura di niente. Ma essendo un ragazzino motivato, sbaglia e quando lo fa, si rischia sempre di prendere gol. Migliorabile, insomma. Per forza.FAZIO 6,5Il lancio che mette Perez davanti alla porta è da regista. Il suo gol è da centravanti. Là dietro, è poco impegnato. Pomeriggio di svago.PERES 6Ha le gambe veloci e la testa libera, nel primo tempo si porta spesso al cross, giocando molti palloni. Non male nei novanta minuti, con qualche errorino dei suoi.VERETOUT 6Cerca di sorreggere la mediana con la solita presenza, lascia i compiti di regia a Diawara. Ma perché non tira mai una punizione?DIAWARA 6,5Tocchetta con la vecchia lucidità, quella ammirata prima del lockdown. Sta pian piano risorgendo. E dura novanta minuti.KOLAROV 6Gioca costantemente nella metà campo avversaria, a volte viene ignorato. Sfiora il gol su punizione. Esperienza.CARLES PEREZ 7Come il suo collega di reparto, Peres, è tra i più lucidi e propositivi. Veloce, bravo nell’uno contro uno, va vicino al vantaggio nei primi minuti. Perfetto e dolce, nella ripresa, l’assist per Kalinic.PELLEGRINI 6Vive di intuizioni, di buone idee che, se non vanno a buon fine, ce le dimentichiamo. Passi in avanti, però. In crescita.KALINIC 6,5Non dà sostanza - nel primo tempo - al dominio offensivo della Roma. Per due volte arriva in ritardo all’appuntamento con il gol. Raffinati, invece, lo stop in area e la conclusione in porta per un gol che gli restituisce sorriso e un po’ di fiducia. Sfiora il raddoppio con una rovesciata su assist di Peres.PEROTTI 6,5Serve a Zaniolo una bella palla sulla corsa. Propositivo, nonostante la partita fosse già saldamente in mano alla Roma.VILLAR 6Meno fronzoli rispetto al Parma. Entra bene.ZANIOLO 6Ha una voglia matta. E comincia a correre, da subito. Il gol è un gran gol. Che non arrivava dal 20 dicembre scorso: a Firenze. Quando la Roma aveva illuso tutti.DZEKO 6Colpisce la traversa e un palo, in dieci minuti giocati quasi da fermo.SPINAZZOLA NGPorta a casa la vittoria senza grandi sforzi. Tre gol al Brescia possono essere scontati ma per la Roma, specie in questo periodo, di scontato non c’è nulla.CALVARESE 5,5Decisioni non sempre coerenti.ANDRENACCI 5Alla fine non deve mai intervenire seriamente, ma becca tre gol.SABELLI 5,5Regge nel primo tempo, si perde nella ripresa.PAPETTI 6Toglie aria a Kalinic, tranne in un’occasione (fatale).CHANCELLOR 5Pure lui si addormenta sul più bello.MANGRAVITI 5Il volo di testa, pari sfiorato. Nulla di più.NDOJ 5,5,Ce la mette tutta, con molti limiti.TONALI 5,5Non all’altezza del suo talento, ma resta uno dei migliori del Brescia.BJARNASON 5Molti strappi, ma alla fine è inconcludente.SKRABB 5Molti palloni buttati.TORREGROSSA 6Crea qualche problema a Ibanez, l’ultimo ad arrendersi.SPALEK 5,5Non incide.SEMPRINI N.G.DESSENA 5Fa in tempo a litigare con Zaniolo.DONNARUMMA 5Entra tardi.ZMRAHL 5,5Si perde quasi subito.GHEZZI NG