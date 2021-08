Napoli, tegola per Osimhen: salta Genoa e Juventus

Martedì 24 Agosto 2021, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 15:55

Non arrivano buone notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti, neo allenatore dei partenopei. Il giudice sportivo di Serie A, infatti, ha squalificato per due giornate Victor Osimhen, l'attaccante ventiduenne nigeriano che, durante la prima di campionato dei suoi contro il Venezia, ha «colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco», si legge. Oltre a dover saltare le partite contro Genoa e Juventus, l'azzurro dovrà pagare un'ammenda di 5000 euro.