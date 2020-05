Olanda, l'AZ Alkmaar ricorre all'Uefa per il posto in Champions assegnato all'Ajax

Acque agitate in Eredivisie, il campionato olandese, dopo i verdetti decisi a tavolino a causa dello stop alla stagione calcistica per l'emergenza coronavirus. L'AZ Alkmaar ha impugnato davanti all'Uefa la decisione della Federazione olandese, Knvb, di chiudere il campionato contestando la qualificazione diretta per la prossima Champions League dell'Ajax. I 'lancierì di Amsterdam, che hanno terminato la stagione a pari punti con l'Alkmaar, sono stati considerati primi per differenza reti e potranno così usufruire dell'accesso diretto alla massima competizione europea per club mentre l'AZ dovrà passare per i preliminari. La società contesta i criteri adottati chiedendo come metro di giudizio gli scontri diretti che hanno visto l'AZ prevalere nel girone di andata per 1-0, e 2-0 in quello di ritorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA