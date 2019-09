Neymar, per i suoi amici uno stipendio da 11mila euro al mese: ecco chi sono i Los Toiss

Casa a Parigi, viaggi da sogno e uno stipendio da 11mila euro al mese. Troppo bello per essere vero? Per molti sì, ma per qualcuno tutto questo è realtà. Si chiamano “Los Toiss” e il loro datore di lavoro è niente meno che Neymar Jr, il ragazzo d'oro del Paris Saint-Germain. Loro sono cinque ragazzi che, da contratto, altro non devono fare se non accompagnare l'attaccante brasiliano in giro tra feste ed eventi esclusivi, vivere in casa con lui e, insomma, tenergli compagnia. Uno di loro, alla stampa spagnola, ha spiegato che Neymar «vive in una pentola a pressione e noi siamo una via di fuga. Non parliamo di calcio, lo aiutiamo a liberarsi dello stress della sua vita. Siamo insieme per parlare e viaggiare». Per questo Neymar dei suoi amici non può proprio fare a meno. Tanto che, pare, li farebbe inserire in ogni contratto che firma.

Ma chi sono i Los Toiss? L'entourage del campione è grande ma il nocciolo duro della sua gang è così composto. C'è, amico di sempre dell'ala del, anche lui calciatore, approdato in Spagna tra le file del Leganes. C'è poi, a cui spetta il compito di organizzare il tempo libero della star.invece è la macchina fotografica preferita di O Ney: dietro la maggior parte degli scatti perfetti postati per i suoi 126 milioni di followers su Instagram, c'è proprio lui. E, figlio di Pepe Costa, leale scudiero di Leo Messi, incaricato dal Barça di aiutare il funambolo brasiliano ad ambientarsi al momento del suo arrivo a Barcellona . Infine,, consulente di artisti nell'agenzia NRCSports.

