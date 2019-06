Caso Neymar, la polizia brasiliana denuncia la donna che lo accusa di stupro

La polizia civile dello stato brasiliano di San Paolo ha presentato una denuncia per calunnia contro la donna che accusa Neymar di stupro. È quanto riporta il quotidiano spagnolo 'Marcà. La denuncia contro la modella Najila Trindade è stata presentata dopo che il commissario José Fernando Bessa ha considerato «infamanti» le accuse fatte dalla giovane donna in un'intervista concessa al canale televisivo 'SBT'. Nell'intervista al programma 'Conexao Reporter', la modella ha ribadito la sua accusa di aggressione e stupro nei confronti dell'attaccante brasiliano del Psg, episodio che sarebbe avvenuto il 15 maggio in un hotel della capitale francese, Trindade ha poi accusato la polizia civile di corruzione. Interrogata sul tablet sparito su cui ci sarebbero salvate tutte le prove sul caso Neymar e sul fatto che i controlli della polizia hanno rilevato nell'appartamento dove sarebbe avvenuto il furto solo le impronte della ragazza e della sua collaboratrice, Trindade ha replicato: «La polizia è comprata, o sono io pazza?». Analizzando il contenuto della sue dichiarazioni alla stampa, Najila, secondo quanto viene riportato dal verbale, «ha macchiato l'onore della polizia come istituzione e quella dei periti, responsabili del materiale dattiloscopico».

