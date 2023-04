Napoli, così Spalletti prepara la “remuntada” al Milan: il recupero di Osimhen e il ritorno del tifo al Maradona

Un’operazione remuntada da completare in due atti. È il piano del Napoli per ribaltare la sconfitta di San Siro e conquistare la semifinale di Champions League. L’andata con il Milan ha regalato al gruppo azzurro iniezioni importanti di autostima nonostante la sconfitta di misura (1-0) maturata col gol di Bennacer. Luciano Spalletti ha indicato la strada con grande lucidità. La prima mossa è il recupero di Osimhen, la seconda è il ritorno del tifo allo stadio Maradona. Entrambi sono operazioni possibili.

Il recupero di Osimhen

Spalletti è stato chiaro nel post Milan: «Sarà a disposizione al 100%, il percorso è questo». Osimhen salterà la sfida di sabato con il Verona per essere a disposizione contro i rossoneri. L’allenamento di ieri ha certificato il miglioramento delle sue condizioni: ha svolto parte della seduta in gruppo e parte da solo. Le sensazioni cominciano ad essere positive. Osimhen vuole essere protagonista martedì e trascinare il Napoli alla qualificazione contro il Milan. Saranno ovviamente decisivi i prossimi giorni per completare il rodaggio. Spalletti sta pensando anche al turnover per la sfida di sabato contro il Verona: scalpitano Juan Jesus, Olivera, di nuovo Elmas ma soprattutto Raspadori che spera di poter cominciare dal primo minuto.

I tifosi

In un video circolato su titktok De Laurentiis ha spiegato di voler affrontare la questione del tifo allo stadio Maradona. Spalletti è stato abbastanza lapidario: «Se rivedo la stessa atmosfera del 2 aprile con uno stadio ostile, abbandono la panchina e me ne torno negli spogliatoi». Ma non sarà così: il Maradona dovrebbe essere molto diverso per trascinare gli azzurri all'impresa. Si va verso una schiarita dei rapporti con i gruppi organizzati all’interno delle curve e già sabato con il Verona dovrebbe tornare il materiale (striscioni e bandiere per fare il tifo) che è stato vietato nelle ultime gare. Il menu sarà poi confermato martedì sera nel ritorno di Champions contro il Milan. Cinquantamila sugli spalti e una grande atmosfera. Il Napoli prepara così la remuntada. Tutti insieme verso un grande sogno.