Champions League, Milan-Napoli 1-0: a San Siro decide Bennacer (e le parate di Maignan). Ma per la semifinale è tutto aperto

È un Milan che si regala un’altra grande notte europea, vincendo 1-0 contro il Napoli grazie al gol di Bennacer. A San Siro, davanti a quasi 75mila spettatori (più di 8,5 milioni di euro di incasso), è il Diavolo ad avere la meglio. Certo, il discorso qualificazione resta ancora apertissimo – e per questo c’è la gara di ritorno al Diego Armando Maradona il 18 aprile – ma sta di fatto che per la seconda volta in 10 giorni il Diavolo esce indenne dal duello contro la capolista, senza tra l’altro subire gol per la seconda volta su due.

Il Napoli parte forte, poi il gol di Bennacer

È un Napoli che parte fortissimo: dopo soltanto 60 secondi Anguissa cross in area e Krunic combina un pasticcio permettendo a Kvaratskhelia di andare al tiro a botta sicura. Il Milan ringrazia Calabria per il salvataggio sulla linea. Ma Anguissa è scatenato: è lui a impegnare Maignan da fuori area. Sugli sviluppi dell’angolo, Di Lorenzo salta di testa e manda sul fondo. Tre nitide occasioni in soli 4’. I rossoneri fanno fatica a ripartire. Invece, il Napoli sa il fatto suo e impegna Maignan con un altro tiro da fuori, questa volta di Zielinski. Ma nel momento migliore della squadra di Luciano Spalletti si sveglia Rafael Leao che palla al piede resiste ad Anguissa e sfiora il vantaggio con un bel diagonale. È l’azione che dà coraggio ai rossoneri che al 40’ segnano con Bennacer, dopo una meravigliosa iniziativa di Brahim Diaz (bravo saltare Lobotka e Mario Rui, e al 48’ vanno vicinissimi al raddoppio con un colpo di testa di Kjaer che si stampa sulla traversa.

Nella ripresa la prima occasione è di Elmas, ma Maignan si fa trovare ancora pronto. In campo non si risparmia nessuno: i rossoneri coprono meglio gli spazi, mentre il Napoli cerca in tutti i modi di sorprendere gli avversari, ma resta in 10 per il doppio giallo ad Anguissa (salterà il ritorno insieme a Kim). Il Milan resiste e festeggia la vittoria. Il primo round di Champions è rossonero.