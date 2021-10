Napoli-Legia Varsavia, diretta LIVE alle ore 21. Formazioni ufficiali e dove vederla in tv e diretta streaming

Giovedì 21 Ottobre 2021, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 20:52

Primi in Italia (e a punteggio pieno), ultimi in Europa League (ma con una gara in meno), il Napoli stasera ha la possibilità di dare una scossa al suo cammino europeo e rispondere al ventitreenne del Leicester Patson Daka che, da solo, ieri ne ha rifilato quattro allo Spartak Mosca (è finita 3-4 in favore degli ospiti). Al Diego Armando Maradona, alle 21, la sfida contro il Legia Varsavia, lui sì primo nel girone C, potrebbe essere l'occasione giusta per mettere la freccia e arrivare quantomeno al secondo posto. In altra maniera, le cose potrebbero complicarsi non poco per gli uomini di Luciano Spalletti, che scenderà in campo non con i titolarissimi («ma non chiamatelo turnover - ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa -, non è bello per i vari Mertens e Demme»).

APPROFONDIMENTI EUROPA LEAGUE Spalletti: «La Roma? Ora penso solo al Legia» NAPOLI Osimhen, bomber del Napoli dal cuore d'oro SPORT Europa League | Spartak Mosca-Leicester, che spettacolo! Finisce...

SEGUI LA DIRETTA DI NAPOLI-LEGIA VARSAVIA

Napoli-Legia Varsavia, formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne.

Legia (3-5-1-1): Miszta; Jedrejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josué, André Martins, Luquinhas, Mladenovic; Rafael Lopes; Muci.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita di Europa League tra Napoli e Legia Varsavia sarà trasmessa in diretta tv da Sky, su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), nonchè in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La gara del Diego Armando Maradona di giovedì 21 ottobre alle 21 sarà disponibile anche su Dazn e SkyGo.