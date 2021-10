Europa League | Spartak Mosca-Leicester, che spettacolo! Finisce 3-4

Vittoria esterna per gli inglesi del Leicester in Europa League in casa dello Spartak Mosca, le 'foxes' si impongono 4-3 grazie ai 4 gol messi a segno da Patson Daka in rete al 45', 48', 54' e 78', per la formazione moscovita in gol Aleksandr Sobolev, 11' e 86' e Jordan Larsson, 44'. La classifica del girone C dove è inserito anche il Napoli vede il Legia Varsavia in testa con 6 punti in due gare, a 4 il Leicester (3 partite), 3 punti per lo Spartak Mosca, chiude il Napoli a 1, gli azzurri ospiteranno domani al Maradona il Legia.

Tabellino Spartak Mosca-Leicester