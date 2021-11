Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Maurizio Sarri torna un'altra volta a Napoli come ex. Tifoso partenopeo fin quando era giovane, il tecnico toscano ora siede sulla panchina della Lazio, e ci sarà poco spazio per sentimentalismi da parte sua. Anche perché questa partita è molto importante, per tutte e due le squadre in campo. Da una parte, gli uomini di Luciano Spalletti devono tenere la testa della classifica, con il fiato sul collo non solo del Milan, ma anche dell'Inter, dall'altra ci sono i biancocelesti, sconfitti a Roma dalla Juventus in campionato, ma galvanizzati dalla vittoria in trasferta in Russia in Europa League, vittoria in trasferta che non arrivava dalla prima giornata contro l'Empoli.

Napoli-Lazio, però, è anche la sfida tra Dries "Ciro" Mertens e Ciro Immobile, i due bomber che hanno superato tutti i record nelle squadre di appartenza. Ecco, le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI NAPOLI-LAZIO

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 26. Koulibaly, 6. Rui; 8. Fabian, 68. Lobotka, 20. Zielinski; 11. Lozano, 14. Mertens, 24. Insigne. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. All. Sarri.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Napoli-Lazio di domenica 28 novembre 2021 al Diego Armando Maradona delle 20:45 sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn, e quindi sull'app della piattaforma. La diretta testuale, invece, sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.