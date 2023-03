Lazio, Hysaj: «Auguro al Napoli di festeggiare a fine anno, ma noi saremo coraggiosi»

Si avvicina sempre di più la sfida tra la Lazio e il Napoli. Sarà una partita importante per i biancocelesti sotto tanti punti di vista, anche affettivi. Lo stesso tecnico del club capitolino, Maurizio Sarri, ha sfiorato la vittoria di uno scudetto allenando la squadra della sua città natale, e con lui c'era un altro protagonista che ora è a Formello, ovvero Elseid Hysaj. Quest'ultimo, dopo un lungo periodo appannato, nel nuovo anno è tornato ad essere chimato in causa riuscendo addirittura a togliere il posto a Lazzari.

Le parole di Hysaj

Una crescita certificata dalle nove presenze da titolare nelle ultime 13 gare e con la decima dal 1' all'orizzonte nel suo vecchio stadio. Nel frattempo però, ecco come il terzino albanese ha presentato la sfida ai canali ufficiali della Lazio: «Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il Napoli. Loro sono una squadra forte, stanno facendo grandi cose. In uno stadio come il Maradona serve fiducia, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà nel loro stadio». E ancora: «Nel corso del tempo, il Napoli ha cambiato la propria mentalità e molto altro. Durante la mia parentesi in azzurro siamo arrivati vicini allo scudetto, tutte queste stagioni sono state utili per raggiungere il risultato attuale. Anche noi stiamo crescendo e speriamo di arrivare a lottare per lo stesso obiettivo. Dei miei anni a Napoli ho un ricordo splendido, mi auguro che possano riuscire a festeggiare al termine della stagione».