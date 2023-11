Napoli, infortunio per Olivera: ecco quando torna. Mazzarri in emergenza

NAPOLI – Nessuna lesione del crociato. Ieri sera, al termine del match contro l’Atalanta, il Napoli temeva uno stop lungo per Matias Olivera. La dinamica dell'infortunio non faceva presagire nulla di buono: ginocchio piantato a terra con torsione innaturale. Il terzino uruguaiano si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali a Villa Stuart, punto di riferimento del Napoli per i problemi al ginocchio.

Mathias Olivera, infortunio per il terzino del Napoli. «Uscito fra le lacrime in barella»

Olivera, accompagnato da Raffaele Canonico, responsabile sanitario del club azzurro, è stato visitato dal professor Pierpaolo Mariani.

Gli accertamenti hanno escluso l’interessamento del crociato e hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale del mediale del ginocchio sinistro. Olivera non sarà operato e comincerà subito la terapia conservativa. E’ difficile definire subito i tempi di recupero che dovrebbero aggirarsi tra le 5 e le 6 settimane.

Gli scenari

Il Napoli è in piena emergenza sulla corsia sinistra considerando che Mario Rui rientrerà dall’infortunio muscolare probabilmente a fine dicembre. La società, però, non dovrebbe intervenire sul mercato degli svincolati. Mazzarri ha già studiato le soluzioni alternative: a Bergamo è subentrato Juan Jesus nel ruolo di terzino sinistro. Può giocare in quella posizione anche Zanoli. Il Napoli andrà avanti così in attesa del rientro di Olivera e Mario Rui.

Mazzarri, intanto, ha già archiviato il match contro l’Atalanta e sta pensando alla sfida in Champions con il Real Madrid, in programma mercoledì al Bernabeu. Aumenterà sicuramente il minutaggio di Osimhen: l’obiettivo è averlo al top della condizione contro Inter e Juventus.