Napoli, Hamsik crede negli ottavi: «Faremo una grande partita a Liverpool». Albiol prova il recupero per Bergamo

NAPOLI - E’ stato uno dei protagonisti assoluti della notte di Champions. Marek Hamsik si è esaltato: ha sbloccato il risultato con il primo gol stagionale e poi ha servito a Mertens la palla che il belga ha concretizzando realizzando il 3-0. Lo slovacco, dunque, si è confermato un centrocampista di alto livello e ha ricevuto l’ovazione dei 45mila del San Paolo. “Sono felice per il gol – ha spiegato al suo sito ufficiale – ma la cosa più importante è stata la vittoria contro la Stella Rossa. Siamo felici di aver fatto divertire il nostro pubblico con i tre punti”. Il Napoli è primo nel girone C, ma adesso avrà bisogno dell’impresa ad Anfield per conquistare gli ottavi di finale: gli azzurri potranno pure perdere con il minimo scarto ma realizzando un gol (2-1 o 3-2 per intendersi) a patto che il Psg vinca a Belgrado con la Stella Rossa. Gli azzurri, comunque, non vogliono fare calcoli. “Il Liverpool? Sarà una grande sfida. Faremo di tutto per superare il turno, siamo una squadra importante e ci crediamo”. Il Napoli finora è imbattuto, eppure non ha ancora la certezza del prossimo turno. Hamsik non si abbandona troppo alle recriminazioni per i pareggi contro la Stella Rossa o contro il Psg al Parco dei Principi: “Ovviamente c’è un po’ di rammarico, ma dopo cinque giornate nessuno avrebbe creduto al nostro primo posto senza sconfitte, quindi andiamo avanti con fiducia”.VERSO L’ATALANTA: DUBBIO ALBIOL. Il Napoli, intanto, ha già ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, in programma lunedì sera. Da verificare le condizioni di Albiol che ha riportato una leggera distorsione alla caviglia contro la Stella Rossa. Il difensore spagnolo si è sottoposto a terapie e proverà a recuperare per il match. Le sue condizioni ovviamente saranno monitorate nei prossimi giorni.