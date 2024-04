Napoli, il 4 maggio esce al cinema "Sarò con te": il film di celebrazione del terzo scudetto della storia azzurra

Un film sullo scudetto del Napoli. Lo aveva annunciato Aurelio De Laurentiis mesi fa e adesso la data d’uscita è ufficiale. Non è certo casuale, il 4 maggio – quella in cui gli azzurri di Luciano Spalletti conquistarono il tricolore ad Udine – uscirà in tutti i cinema italiani ‘Sarò con te’, diretto da Andrea Bosello e prodotto naturalmente dalla Filmauro di Aurelio De Laurentiis.

Il film sullo scudetto del Napoli di Spalletti

Non si tratta di un documentario, ma di un film a tutti gli effetti con immagini inedite e retroscena della vita vissuta dello spogliatoio del Napoli, condotto magistralmente da Luciano Spalletti alla vittoria del terzo tricolore della storia azzurra.

«Il film – si legge nel comunicato del Napoli – mette in scena un racconto più ampio della semplice cronaca sportiva.

Ripercorre questa storia dall’interno dello spogliatoio, attraverso le testimonianze esclusive dei protagonisti dell’impresa e la gente di Napoli, che decora le strade e i palazzi di azzurro per sancire ancora una volta il rapporto esclusivo tra la città e la sua squadra. Un sentimento che non si ferma tra i vicoli di Napoli, ma che riecheggia da New York a Londra, passando per Buenos Aires e tante altre grandi città del mondo».

Tanti ovviamente i contributi dei protagonisti. Ci sono tutti i campioni d’Italia, il capitano Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia e naturalmente Victor Osimhen, giusto per citare tre nomi più rappresentativi, ma anche Luciano Spalletti, Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. Tanti i contributi ‘speciali’: Fabio Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio de Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D’Amore, Diletta Leotta, Paolo Condò, Robert Del Naja, Federica Zille, Pierluigi Pardo, Fabrizio Roncone e Francesco Repice. I biglietti potranno essere acquistati da mercoledì prossimo: è il 10 aprile, data scelta per omaggiare Diego Armando Maradona che è stato l'anima dei primi due scudetti del Napoli.