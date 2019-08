De Laurentiis alza la posta per Icardi. La Fiorentina in pressing su Ribery

Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Follie per Icardi. De Laurentiis è disposto a svenarsi pur di arrivare all'attaccante argentino, l'unico in grado di stravolgere gli schemi economici del club azzurro. E non solo per i costi del cartellino e quelli dell'ingaggio (7-8 milioni di euro a stagione). Il patron dei campani è pronto a fare anche un'eccezione per la cessione dei diritti d'immagine, lasciando eventualmente al calciatore classe '93 la gestione del ricco contratto con la Nike. Le prossime 72 ore si riveleranno così decisive. Perché dopo una serie di incontri con Wanda Nara e di contatti con l'Inter (due le offerte, una da 65 milioni e un'altra da 25 più il cartellino di Milik), il club azzurro ha lanciato una sorta di ultimatum all'entourage dell'ex capitano nerazzurro. Tradotto: la piccola apertura arrivata nei giorni scorsi non basta, ora serve un segnale più deciso e convinto. Dal canto suo, Icardi spera ancora in un affondo da parte della Juventus in caso di cessione di Dybala (sullo sfondo resta il Psg), senza escludere una permanenza a Milano fino a gennaio. Smentita invece l'intesa con il Monaco: il club della Ligue 1 aveva fatto nei giorni scorsi un sondaggio con la moglie-agente del calciatore. A Napoli intanto si godono Lozano. Il messicano (pagato 42 milioni di euro) sarà oggi in Italia, per sostenere domani mattina le visite mediche che anticipano la firma sul contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione. Gli farà posto Ounas, che valuta le offerte dall'Italia e dalla Francia (Lille davanti a Bordeaux e Olympique Marsiglia).NIÑO MARAVILLA E NEYMARTutto pronto anche per l'arrivo di Alexis Sanchez. I dirigenti dell'Inter e quelli del Manchester United hanno preparato i contratti e stabilito già la scorsa settimana le condizioni dell'affare: prestito con diritto di riscatto sui 15-17 milioni, con l'impegno da parte degli inglesi a pagare il 30-40% dell'alto ingaggio dell'attaccante cileno (20 milioni di euro all'anno). Sempre calda anche la pista che porta a Biraghi, cresciuto nelle giovani nerazzurre, e non si esclude un nuovo affondo per Llorente, già sul taccuino dei Red Devils e del Napoli. Da Milano a Firenze: il ds Pradé continua a sperare nel sì dello svincolato Ribery, corteggiato pure in Russia. Non trova infine conferme la notizia, rilanciata da As, secondo cui la Juve avrebbe offerto 100 milioni più Dybala per Neymar.