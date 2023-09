Napoli, cosa rischia per l'affare Osimhen? Il club è stato già prosciolto (ma con nuove prove si riaprirebbero le indagini)

NAPOLI – Cosa rischia il Napoli? È l’interrogativo dei tifosi azzurri dopo la notizia dell’iscrizione di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati da parte della Procura di Roma per falso in bilancio relativo all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nell’estate 2020. Una precisazione è doverosa: non si tratta di una nuova indagine. La Procura di Napoli ha archiviato il filone relativo ai reati fiscali e ha trasmesso per competenza ai colleghi di Roma quello sulle false comunicazioni sociali. Il bilancio del Napoli viene approvato in via XXIV maggio presso la sede della Filmauro, quindi il trasferimento del fascicolo era un atto dovuto. Il club azzurro è stato già prosciolto, difeso dall’avvocato Mattia Grassani, dalla giustizia sportiva dopo il deferimento della Procura Federale.

Osimhen, le contropartite (discusse) della trattativa: Karnezis, Palmieri, Manzi e Liguori valutati 20 milioni

L'eventuale riapertura delle indagini

Soltanto se dovessero esserci nuove prove attraverso rotagorie internazionali, audizione di testimoni e intercettazioni, si potrebbe ipotizzare la riapertura delle indagini da parte della Figc che al momento si è già pronunciata sulla vicenda.

Il Napoli ha accolto la notizia con grande tranquillità e attende l’esito del lavoro della Procura di Roma con serenità.