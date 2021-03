7 Marzo 2021

di Pasquale Tina

(Lettura 2 minuti)







NAPOLI

Ospina 6,5 Un paio di errori, ma si riscatta con altrettante parate da campione

Di Lorenzo 6 Ordinaria amministrazione, finisce addirittura da ala destra

Koulibaly 6,5 Rimedia un giallo, unica macchia in una partita senza sbavature. Finisce in crescendo.

Rrahmani 6 Sempre più sicuro e autorevole al centro della difesa.

Ghoulam n.g. Esce presto per infortunio e il Napoli perde qualche certezza

Demme 5,5 Macchia una buona prestazione con l'errore che manda in gol il Bologna

Fabian 5,5 Da lui parte l'azione del primo gol. Cala nella ripresa.

Politano 5,5 Troppi errori, soprattutto nella prima parte di gara

Zielinski 7 Nonostante qualche problemino fisico, sforna due assist

Insigne 8 Monumentale: sblocca e chiude la partita con due gol d'autore

Mertens 5,5 Non ancora al meglio, tocca pochi palloni non incidendo per nulla

Hysaj 6 Prende il posto di Ghoulam e cresce col passare dei minuti

Osimhen 6,5 Ritrova minuti e il gol, anche se ne divora un altro



BOLOGNA

Skorupski 6,5 Evita guai peggiori con un paio di interventi miracolosi

De Silvestri 5,5 Si fa beffare da Insigne nell'azione che chiude la partita

Danilo 5 Lento e impacciato, tutt'altro che una sicurezza

Soumaoro 6 Il migliore della difesa del Bologna, ma non basta

Mbaye 5,5 Poco propositivo, lascia il campo a inizio ripresa

Svanberg 6 Si batte con generosità, vincendo parecchi duelli

Poli 5,5 Non garantisce il consueto filtro a centrocampo

Skov Olsen 6 Coglie un palo nel primo tempo, spinge molto nella ripresa

Soriano 6,5 Realizza il gol che riapre la partita, ma solo per 3'

Sansone 5,5 Meno ispirato del solito, lascia spazio a Barrow

Palacio 6 Regge il reparto praticamente da solo, segna due gol entrambi annullati

Dominguez 6 Sfiora il gol con un destro teso, sarebbe stato il 2-2

Barrow 6 Regala vivacità all'attacco del Bologna, che si fa più pericoloso