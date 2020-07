© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mantenere una velocità di crociera alta. Rino Gattuso è stato molto chiaro con i suoi giocatori alla vigilia del match di stasera a Marassi contro il Genoa. Il Napoli ha raggiunto la Roma al quinto posto dopo la vittoria nello scontro diretto al San Paolo e non ha intenzione di fermarsi. Il prossimo step è provare a staccare i giallorossi di Fonseca, quindi la trasferta col Grifone va affrontata col piglio giusto e la solita determinazione. La posta in palio è alta e il discorso vale anche per i padroni di casa. Il 2-2 in extremis raggiunto al Friuli contro l’Udinese ha restituito un po’ di ossigeno al Genoa: il punto è stato fondamentale considerando i problemi del Lecce, ma la classifica resta negativa e il tecnico Nicola è a caccia di un risultato positivo per rilanciare con forza le ambizioni di salvezza. Il pareggio, dunque, non serve a nessuno. Entrambe le squadre dovranno provare a conquistare l’intera posta in palio. Pochi calcoli, dunque, e tanta intensità. La ricetta della sfida sarà questa. Gattuso si affiderà al turnover, ma non stravolgerà completamente il suo Napoli. La continuità ha il volto (e la classe) di Lorenzo Insigne: il capitano è stato il migliore con la Roma e sarà confermato pure contro il Genoa. E’ in un momento di grande condizione e proverà ancora a fare la differenza. Al suo fianco ci sarà Mertens: l’intesa tra i due è naturale e cercheranno l’ulteriore conferma a Marassi. Deve assolutamente migliorare, invece, Politano che finora ha deluso le aspettative: l’ex Inter – che a gennaio doveva finire alla Roma – non ha ancora ingranato e le sue prove sono state a corrente alternata. Gattuso attende un’inversione di tendenza netta.LE NOVITÀPreviste novità in tutti i reparti: in difesa spazio ad Hysaj e Maksimovic (Koulibaly è squalificato), in mediana tocca ad Elmas e Lobotka che prenderà il posto di Demme. Confermato Fabian. Nicola si affiderà al collaudato 3-5-2: davanti tandem offensivo Pinamonti-Sanabria con Pandev pronto a fare la differenza in corso d’opera, un po’ come accaduto contro l’Udinese. Per il Genoa l’appuntamento è vitale: ieri visita anche del patron Preziosi per compattare tutto il gruppo. La salvezza è la priorità, ma il Napoli non farà sconti. Gattuso vuole completare la sua personale rimonta finendo a ridosso della zona Champions che nel prossimo campionato diventerà la sua priorità. La società azzurra ha definito l’accordo con Castel di Sangro che avrà validità fino al 2025, ma dall’estate 2021 ci sarà la coabitazione con Dimaro-Folgarida in Trentino.PROBABILI FORMAZIONIGENOA (3-5-2): 1. Perin; 2. Zapata, 92. Soumaoro, 55. Masiello; 14. Biraschi, 85. Behrami, 20. Schone, 9. Cassata, 3. Barreca; 99. Pinamonti, 9. Sanabria. All.: Nicola.NAPOLI (4-3-3): 1. Meret; 23. Hysaj, 19. Maksimovic, 44. Manolas, 6. Rui; 8. Fabian, 66. Lobotka, 12. Elmas; 21. Politano, 14. Mertens, 24. Insigne. All.: Gattuso.Arbitro: Mariani di ApriliaIn tv: Diretta dalle 19.30 su Sky