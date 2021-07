Roma, Mourinho si "presenta": giovedì 8 luglio alle 13.30 la prima conferenza da giallorosso

Lunedì 5 Luglio 2021, 21:16 - Ultimo aggiornamento: 21:24

Dopo il Mourinho-day, il Mourinho-day bis. L'attesa per scoprire la data della prima conferenza ufficiale da allenatore della Roma è ufficialmente finita: c'è il giorno, c'è l'ora e c'è anche lo Special One. Non sembra quasi vero, ma giovedì 8 luglio alle 13.30 il tecnico di Setùbal parlerà per la prima volta ai giornalisti da lìder màximo della squadra della Capitale, e a darne notizie è stata direttamente il club attrraverso una nota su Twitter.

Una Roma a petto in fuori

In foto, il solito Mourinho, impettito, in una posa appariscente come a sfidare tutti nuovamente come aveva fatto nel 200, quando si presentò dinanzi alla folla nerazzurra dichiarando di «non essere un pirla». Non lo era. Allora fece benissimo, vincendo tutto, e nessuno ha dimenticato quell'impresa che costò alla Lupa ben due titoli in poco meno di diegi giorni. Oggi chi lo sa, ma di sicuro le aspettative sono molto alte, quasi come allora, perchè i giallorossi vogliono tornare a vincere dopo anni di secca. E se c'è un uomo giusto, quello è proprio Mou.