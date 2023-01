Lunedì 16 Gennaio 2023, 07:42 - Ultimo aggiornamento: 07:44

Roma-Fiorentina 2-0 grazie alla doppietta di Paulo Dybala. Ecco le pagelle.

RUI PATRICIO 6

Si allunga su un tiraccio da fuori di Amrabat, reattivo su Kouame nel finale.

MANCINI 6

I viola spingono poco, allora prova a farsi vedere in appoggio.

SMALLING 6

Rimedia un giallo dopo appena un quarto d'ora per una leggera trattenuta della maglia, con Jovic tra l'altro già a terra. La Fiorentina davanti è poca cosa.

KUMBULLA 6

Dalle sue parti ci pensa Zalewski e per Marash è una serata tranquilla. S'innervosisce soltanto con Gonzalez.

CELIK 6,5

Bravo a scegliere la tempistica negli inserimenti, un po' meno nelle scelte. Da un suo cross però parte l'azione dell'1-0. Nella ripresa si divora il raddoppio. Meglio comunque rispetto alle ultime apparizioni.

CRISTANTE 6

Metronomo senza grandi guizzi ma nemmeno particolari errori.

PELLEGRINI 6,5

Recuperato in extremis, il capitano gioca più basso rispetto al solito. Quando si alza però è sempre pericoloso, soprattutto nel primo tempo. Non sta benissimo, cala alla distanza. Mou, che lo ringrazierà nel post-gara, lo toglie nel finale.

ZALEWSKI 7

Bravo nel contenere Kouame, fa espellere Dodo, intraprendente quando si spinge in avanti. Suo il primo tiro nello specchio della gara ma anche l'assist per Celik che avrebbe meritato una scelta diversa da parte del turco. Anche con l'ingresso di Venuti la musica non cambia: quando parte semina il panico. Partita ottima.

ABRAHAM 7

Non segna (e che errore nella ripresa sul regalo di Bonaventura) ma si mette a disposizione della squadra, come nei due gol di Dybala. Sul primo, l'assist di petto è di bellezza e intelligenza rara. Sul secondo, invece, il pallone è con il contagiri. È vero, continua il tabù Olimpico in campionato (non segna dal 20 marzo 2022). Poco male, prima o poi si sbloccherà.

SPINAZZOLA 6

Entra per difendere, non proprio l'ideale per le sue caratteristiche.

MATIC 6,5

Il professore serbo fa da schermo alla difesa, costringendo la Fiorentina al lancio lungo.

TAHIROVIC 6

Regala freschezza e corsa ad un reparto che ne aveva bisogno.

BELOTTI NG

SOLBAKKEN NG

MOURINHO 7

Mancava soltanto la Roma dopo un weekend dove la Lazio e l'Atalanta avevano vinto. Mou risponde presente e si accoda al treno Champions. Ok, non sarà il ritratto della felicità, la squadra non ruberà l'occhio ma anche ieri tutto sommato non ha mai sofferto. E poi nel 2023 vola: 7 punti in campionato sui 9 disponibili e il passaggio di turno in coppa Italia. Ci sarà tempo per chiarirsi con il club. Ora l'importante è continuare di questo passo.