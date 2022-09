Roma-Atalanta, furia Mourinho: espulso da Chiffi dopo le proteste. Ecco cosa è successo

Nervi tesi sulla panchina giallorossa durante Roma-Atalanta. Al 55' il gioco viene fermato per un contatto in area di rigore tra Zaniolo e Okoli: l'arbitro valuta prima la trattenuta del romanista e assegna calcio di punizione a favore degli orobici. Non è dello stesso avviso José Mourinho che in panchina va su tutte le furie: gesti, sbracciate e dal labiale spunta un "figlio di...". L'arbitro Chiffi va verso l'allenatore giallorosso ed estrae il cartellino rosso. Mou si accomoda in tribuna. Salterà Inter Roma.