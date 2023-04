Monza-Lazio, le probabili formazioni: Immobile titolare, Sarri col dubbio Lazzari-Pellegrini

All'orizzonte c'è la sfida contro il Monza e la Lazio non può sbagliare. A tenere sull'attenti i suoi ci ha pensato Sarri in conferenza stampa, sottolineando i pericoli dello U-Power Stadium: «Quest’anno le squadre di media classifica hanno uno spessore nettamente superiore rispetto al passato e loro sono difficili da affrontare». Questo il pensiero del tecnico, che ha anche parlato molto bene dello sfidante Palladino: «Fra gli allenatori giovani è uno dei più intriganti. Riesce a fare una fase difensiva tipo l’Atalanta, ma con un palleggio alla Guardiola. Quindi è da seguire con grandissimo interesse».

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Sarà opportuno però concentrarsi sui propri limiti, cosa che Sarri ha sottolineato ai suoi anche nella rifinitura di stamattina. Appuntamento intorno alle 11 a Formello per terminare la preparazione al match di domani. Confermato il forfait di Gila per un problema al piede. Marusic è stato di nuovo gestito, mentre rispetto a ieri non si è visto Fares. In base alle prove tattiche svolte, tra i pali del 4-3-3 biancoceleste ci sarà ovviamente Provedel. I due centrali dinanzi a sé saranno Casale e Romagnoli. Anche Hysaj giocherà, sarà uno dei terzini, ed è stato provato a sinistra, indizio che alzerebbe le quotazioni di Lazzari rispetto a Pellegrini. Pochi dubbi a centrocampo con il terzetto formato da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, mentre davanti a meno di clamorose sorprese tornerà Immobile dopo un mese ai box. Ai suoi lati il capitano avrà Felipe Anderson e Zaccagni, entrambi in vantaggio su Pedro.

Monza-Lazio, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, P. Marí, Caldirola; Birindelli, Machin, Sensi, C. Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All.: Palladino.

Indisponibili: Rovella.

Diffidati: Caprari, Machin.

Squalificati: Pessina, Izzo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Gila.

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: Marusic.