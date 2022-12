Mondiali Qatar, boom di ascolti per la semifinale Francia-Marocco: in 11,8 milioni sintonizzati su Rai1

Record di ascolti per la semifinale dei Mondiali in Qatar Francia - Marocco. Ieri sera erano ben 11, 8 milioni gli italiani sintetizzati su Rai1 per uno share del 49,8%.

Boom di ascolti anche nella Francia protagonista. La vittoria sul Marocco (2-0) ha riunito 20,69 milioni di telespettatori dinanzi all'emittente francese TF1, che batte così un nuovo record di ascolti: è quanto emerge dai dati Médiametrie diffusi questa mattina, all'indomani del trionfo dei Bleus.

Citato dalla France Presse, TF1 dice di aver battuto ogni record di audience per una Coppa del Mondo dai Mondiali del 2006. Al momento di massimo ascolto, durante la partita, si contavano 23,3 milioni di persone davanti alla telecronaca di TF1.

