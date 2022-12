Diretta Francia-Marocco, in palio la finale. Assente Rabiot, Fofana e Konaté nei Bleus. Mbappé sfida Hakimi

I Campioni del Mondo in carica, contro la sorpresa del torneo. Una tra Francia e Marocco stasera raggiungerà l'Argentina in finale. Didier Deschamps culla il sogno di vincere il secondo titolo mondiale consecutivo, impresa riuscita soltano al Brasile nel 1958-1962 e all'Italia nel 1934-1938: «Non esiste una ricetta miracolosa, per ottenere i risultati contano la qualità dei calciatori e lo spirito del gruppo. Noi siamo stati bravi e fortunati. Viviamo una dinamica positiva». La sua Francia ha battuto agli ottavi la Polonia, e ai quarti l'Inghilterra dopo aver vinto il girone con Australia, Tunisia e Danimarca. Occhi puntanti su Mbappé, ieri raggiunto da Messi al primo posto nella classifica dei goleador (5): cercherà di riprendersi il primato. Per il Marocco è il torneo dei sogni: agli ottavi ha fatto fuori la Spagna, ai quarti il Portogallo. Nel girone ha avuto la meglio su Croazia, Belgio e Canada subendo soltanto un gol, per giunta un'autorete. Il Marocco potrebbe diventare la prima nazione africana a raggiungere la finale di Coppa del Mondo; inoltre, quella contro la Francia, sarà la prima semifinale in assoluto disputata da una squadra africana a un Mondiale e Regragui ammette: «Voglio vincere il Mondiale, chiamatemi pazzo ma penso di farcela, non siamo stanchi e abbiamo fame. A Doha sarà come giocare in casa»

Formazioni Ufficiali

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernandez; Tchouameni, Fofana; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, El Yamiq; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui

Dove vedere Francia-Marocco in tv e streaming

La partita sarà visibile su Rai 1 alle ore 20. La gara sarà trasmessa in streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.it